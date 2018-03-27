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امير تبوك خلال لقائه رؤساء المراكز وأعضاء المجالس المحلية والبلدية : المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تحققت فيها إنجازات عظيمة

امير تبوك خلال لقائه رؤساء المراكز وأعضاء المجالس المحلية والبلدية : المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تحققت فيها إنجازات عظيمة
http://almnatiq.net/?p=557727
المناطق - تبوك
التقى  صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمنزله بمحافظة تيماء , رؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة
بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري .
ونقل سموه للمواطنين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده –حفظهما الله – .
وأكد سموه على أن محافظة تيماء أصبحت من المحافظات التي تجد فيها كل جديد سواء من مشاريع أو خدمات , وأن للمجلس المحلي دور في تنسيقه مع كافة الجهات الحكومية الخدمية لخدمة المواطنين والمواطنات بالمحافظة , بالإضافة إلى المجلس البلدي الذي له دور في المتابعة للخدمات البلدية التي تقدم وتعاونه مع البلدية .
وقال سموه : أنتم أعضاء سواء في المجلس المحلي أو البلدي أعرف بالمواطنين لمعرفة إحتياجاتهم ومطالبهم وتنقلون الصورة الحقيقة للمسؤولين , وتعطون الأولوية لكل مايحقق للمواطن من حياة كريمة , والمواطن والمواطنة ينشدون دائما الأفضل وهذا من حقهم .
وأضاف سمو أمير المنطقة : أن المنطقة وصلت إلى شيئاً  نفاخر به حيث أن مدينة تبوك وصلت نسبة تغطيتها بشبكة المياه والصرف الصحي إلى 98% وأن بعض المحافظات وصلت تغطيتها بشبكات المياه والصرف الصحي إلى 92% , وهذه الخدمات أساسية للمواطن والمقيم وأن المنطقة دائماً تنشد الزيادة لأن   هناك مخططات معتمدة ويجب إيصال الخدمات إليها .
وقال : الجميع في عمل مستمر وأن جميع مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة والتجمعات السكنية والزراعية مغطاة بالكهرباء , بالإضافة إلى توفير خدمات النقل والطرق والصحة والتعليم العام والجامعي , والمستشفيات والمراكز الصحية .
مؤكداً سموه أن الجميع بحاجة إلى عمل جهد وإتقان لأن المواطن يستحق الأفضل ويطلب الأفضل وهذا من حقه وبلادنا محط أنظار العالم , وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – عملوا أعمال جبارة خلال الثلاث السنوات الماضية وهذا العام صدرت ميزانية الوطن وهى ميزانية ضخمة , وأعتمدت فيها مشاريع جديدة , وبلادكم بلاد الفرص وبلاد تحقيق الأحلام , وهي تعيش ورش عمل في جميع أنحاء المملكة .
مشيراً سموه إلى أن دور المرأة السعودية في هذا الوطن دوراً هاماً في التنمية وقال : أن المرأة السعودية تأخذ حقوقها التي وهبها الله لها , وهي ليست بمنه بل واجب ديني أوجد لها هذا الحقوق وأصبح لها دور في مشاركة الرجل في كل أمور الحياة

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