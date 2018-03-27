أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة تيماء

المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم، أهالي محافظة تيماء ، بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ، ورؤساء المركز ، ومشائخ القبائل , ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين ، وذلك بمقر المحافظة .

وفي بداية اللقاء نقل سموه لأهالي المحافظة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .

وقال سموه مخاطباً الأهالي : إن محافظة تيماء قد غطيت بالخدمات بنسبة 100% وهذا بفضل الله ثم بدعم وأهتمام القيادة الرشيدة , التي تحرص على المواطن وتقدم له أفضل الخدمات ليعيش حياة كريمة , منوها سمو أمير المنطقة بجهد وعمل المسؤولين في المحافظة والذين كانوا خير من يؤتمن ويؤدي الأمانة .

وأعرب أهالي محافظة تيماء عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على يقدمه من رعاية واهتمام ومتابعة لكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة والحرص على متابعة أحوال المواطنين وتلبية مطالبهم .