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وزيرا النقل السعودي والعراقي يوقعان اتفاقية النقل الجوي ويتفقان على تعزيز التعاون في مجالات النقل الأخرى

وزيرا النقل السعودي والعراقي يوقعان اتفاقية النقل الجوي ويتفقان على تعزيز التعاون في مجالات النقل الأخرى
http://almnatiq.net/?p=557734
المناطق - واس

اختتمت اليوم، جلسات الاجتماع الأول للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي العراقي بالرياض بتوقيع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي ووزير النقل العراقي كاظم الحمامي، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم التميمي، اتفاقية النقل الجوي بين المملكة وجمهورية العراق، مع تأكيد الجانبين على الخطة التنفيذية المتفق عليها سابقا، التي على ضوئها تمّ البدء بتسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين البلدين.
واتفق الجانبان في الاجتماع على أهمية عقد اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، بما يعزّز خدمات النقل بين موانئ البلدين، وتسهيلها وتطويرها بما في ذلك دعم الخدمات اللوجستية، مؤكدين أهمية الخط الملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء أم قصره بالبصرة، إلى جانب خطوط ملاحية مستقبلية لنقل الحاويات بين البلدين.
ومن جانب آخر وحول زيادة التبادل التجاري بين البلدين، اتفق الجانبان على دراسة إمكانية منح معاملة تفضيلية فيما يخص تعريف مناولة البضائع بين الموانئ السعودية والعراقية، وتشكيل فرق عمل مشتركة من المختصين لإعداد دراسة الربط بالسكك الحديدية وتطوير طرق الربط برية.
كما أكّد الطرفان على ضرورة العمل على عقد اتفاقية لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين البلدين، التي ستسهم في دخول حركة الحافلات والشاحنات بحمولاتها دون وسيط، كما تسهّل للسائقين الحصول على تأشيرة الدخول.
وأشار محضر اجتماع اللجنة إلى أهمية العمل على الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون الجمركي، ومذكرة التفاهم لتطوير منفذ عرعر العراقي، حيث تقوم وزارة النقل بالمملكة حاليا برفع مستوى الطريق الرابط بين مدينة عرعر والمنفذ الحدودي بجديدة عرعر وتأهيله بالكامل.
من جهته، قال الدكتور العامودي:” إنّ توقيع اتفاقية النقل الجوي بين البلدين جاءت كثمرة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة والعراق في شتى المجالات، وهو ما نعمل عليه في منظومة النقل بالتعاون مع الجانب العراقي، وبما ينعكس على تعزيز التبادل التجاري وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وصولا لشراكة فاعلة في منظومة النقل البحري والجوي والبري”.
وفي ختام اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي العراقي، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل ثنائية بين الجانبين، تجتمع بصفة دورية لبحث ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والمنافذ الحدودية والطرق والموانئ.

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