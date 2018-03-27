ولي العهد: أوبك وروسيا تبحثان تعاونا نفطيا لفترة 10-20 سنة

المناطق - وكالات

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تسعى لاتفاق طويل الأمد للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة بشأن قيود إنتاج النفط.

وقال ولي العهد “نعمل للتحول من اتفاق على أساس سنوي إلى اتفاق لفترة عشرة أعوام إلى عشرين عاما”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف “لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليس على التفاصيل بعد”.

واستعانت السعودية بروسيا ومنتجين آخرين للتعاون في تقييد المعروض النفطي في 2017 بعد أن انخفضت أسعار الخام وكان وزير الطاقة السعودي قال الأسبوع الماضي إن الرياض تأمل في تمديد الاتفاق إلى 2019.

وقال ولي العهد إن طرح نسبة 5% من شركة أرامكو النفطية السعودية قد يجري في نهاية 2018 أو أوائل 2019 بناء على أوضاع السوق.