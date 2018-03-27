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أمير الباحة يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين إمارة المنطقة وفريق صقور الباحة للدراجات النارية

أمير الباحة يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين إمارة المنطقة وفريق صقور الباحة للدراجات النارية
http://almnatiq.net/?p=557768
المناطق - الباحة
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم توقيع عقد اتفاقية شراكة بين إمارة المنطقة ممثلة في إدارة الشراكة المجتمعية ، وفريق صقور الباحة للدراجات النارية ،وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة .
وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب الأمارة مدير إدارة الشراكة المجتمعية عبدالله بن مفرح عبدالله ، وعن فريق الصقور حاتم بن احمد عياش ،إلى نشر ثقافة المسؤولية العامة وتحقيق الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والمجتمع، وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التي جعلت المجتمع شريك أساسي للنجاح ( نحو مجتمع حيوي ).
وتضمنت الاتفاقية عددا من البنود من أهمها دعم وتمكين فريق صقور الباحة من المشاركات التطوعية في البرامج والمهرجانات السياحية في المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الإمارة في إطلاق بعض المبادرات المجتمعية .
وأكد سمو أمير منطقة الباحة أهمية مثل هذه المبادرات المجتمعية لخلق مجتمعات متحضرة ومساهمة في التنمية المجتمعية ، متطلعاً سموه إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات التى من شانها تعزيز المشاركة الفاعلة في ظل الرعاية والاهتمام من قبل القيادة الرشيده -أيدها الله – متمنياً التوفيق للجميع .
الجدير بالذكر أن إدارة الشراكة المجتمعية بالإمارة وبمتابعة وتوجيهات سمو أمير المنطقة تهدف إلى تحقيق التواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة لإيجاد شراكة فاعلة ، بما يؤدي إلى تحقيق التكامل والتعاون بين مكونات المجتمع المدني في المنطقة وبما يسهم في معالجة القضايا المختلفة .
حضر التوقيع وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ومدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

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