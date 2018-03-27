نائب أمير القصيم يشهد حفل تخريج 199 متدرباً في “معهد دواجن الوطنية للتقنية” بالبكيرية

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , ظهر اليوم , في مقر معهد دواجن الوطنية للتقنية بمحافظة البكيرية حفل تخريج الدفعة الأولى من متدربي المعهد والبالغ عددهم 199 متدرباً بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ووكيل أمارة المنطقة المكلف الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن , ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة ورجل الأعمال سليمان بن عبدالعزيز الراجحي والمدير التنفيذي لشركة دواجن الوطنية ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور محمد الراجحي , وعدد من المسؤولين بالمنطقة .

حيث تجول سموه فور وصولة على أقسام المعهد وأطلع على محتوياته وأقسامة المتعددة , بعد ذلك ألتقى سموه بعدد من طلاب المعهد وأستمع منهم لعدد من المجالات المتعددة التي يقومون بها ويتدربون عليها داخل المعهد، ثم توجه سموه لقاعة الحفل المعد لهذه المناسبة , حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه , تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم , بعد ذلك قدمت مسيرة الخريجين , ثم كلمة خريجي المعهد ألقاها نيابة عنهم الخريج فهد العليان بين فيها أن هذا التكريم من قبل سمو نائب أمير منطقة القصيم هو تشريف للخريجين الذين بذلوا كل جهد ليعكسوا تفوقاً في نهل العلم والحرص على نيل الفائدة , مقدماً شكره لجميع من دعم الخريجين وعلمهم وقدم لهم كل ذلك الإنجاز لينالوا هذه الدرجة التي ستكون مساراً وطريقاً لشق طريقهم في خدمة هذا الوطن , بعد ذلك أكد مدير معهد دواجن الوطنية للتقنية المهندس سليمان بن عبدالله القريشي من خلال كلمته أن معهد دواجن الوطنية للتقنية جاء بشراكة استراتيجية بين دواجن الوطنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , مؤكداً بأن هذا المعهد ومنذ إفتتاحة قبل عامين على يد أمير منطقة القصيم قدم هذا اليوم أول دفعة تم زفها لميدان العمل شملت 63 خريجاً في الدبلوم العالي لتربية الدواجن و27 خريجاً في الدبلوم المشارك في الجودة وسلامة الأغذية و 109 خريجاً لبرنامج المدخل الأساسي والمدخل المتقدم في صناعة الدواجن , مشيراً إلى أن العمل والتدريب والتعليم داخل المعهد قدم على أحدث الأجهزة المطابقة للواقع بالإضافة إلى العديد من ورش العمل العملية التي عقدت من قبل الشركاء , مقدماً شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه لأبنائه الخريجين , ولمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ولجميع شركاء النجاح , تلا ذلك قدمت كلمة الشركاء القاها نيابة عنهم نائب رئيس قطاع الشرق الأوسط في شركة فير هنقل السيد هربرت بوهل بين فيها أن تلك الشراكة بين المعهد والمؤسسة وشركاء النجاح تأتي لتبادل الخبرات والإستفادة قدر الإمكان منها في العديد من المواقع , مشيراً إلى أنها أنعكست بالإيجاب على معهد دواجن الوطنية للتقنية , مقدماً شكره للجميع وللخريجين على ما لاحظه من رغبه كبيرة منهم لنيل فائدة أكبر للعمل وتطوير هذا المجال , بعد ذلك قدم عرضاً مرئياً عن معهد دوجن الوطنية للتقنية منذ تأسيسة وحتى تخريج الدفعة الأولى استعرض من خلاله أقسامه وتطوراته وشراكاته المتعددة .

وبين معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد من خلال كلمة ألقاها أن هذا اليوم يؤكد على إيجابية العمل من خلال قطف ثمار النجاح في دعم أبناء هذا الوطن من خلال الشراكات الإستراتيجية المقدمة , مؤكداً أن المعهد ومنذ إفتتاحه على يد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم قدم تدريباً وعملاً متقناً للوصول إلى تخريج أول دفعة له على يد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت العديد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص في الإعداد وإستشراف مهارات المستقبل والتنفيذ والتوظيف , مبيناً بأن هناك 25 شراكة إستراتيجية يعمل بها 10 آلاف من أبناء هذا الوطن شريكنا الأول بها هو القطاع الخاص , مؤكداً على أن الشراكات المقدمة تتنوع بين النقل والطاقة المتعددة والتصنيع الغذائي , مبيناً بأن الفخر والإعتزاز يرتسم من خلال تحقيق هذه النجاحات للسير لتحقيق رؤية المملكة 2030 , مقدماً شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على رعايته لحفل تخريج 199 متدرباً , مؤكداً على أن المؤسسة ستواصل عملها في مد يد التعاون مع القطاع الخاص لمثل هذه الشراكات ولتحقيق رؤية وطن طموح بمجتمع متفاعل عبر إقتصاد مزدهر بإذن الله .

وبين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , أن الجهود المبذولة المقدمة في هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ عامه , وفي هذه المنطقة خاصة ومن قبل قائدها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , انعكست وبشكل كبير على نهضتها وعلو كعبها في شتى المجالات , مشيراً سموه إلى أن تلك المحافل الرائدة ساهمت وبشكل كبير على تعزيز التعليم والتدريب وارتسمت من خلال تخريج هذه الدفعة من أبناء المنطقة , مؤكداً سموه إلى أنها إحدى الخطوات التي تحقق وتساهم في تحقيق نهضة هذا الوطن وعلى أيدي أبناءه من خلال ترجمتها عبر العمل والبناء والمشاركة في تعزيز دورهم الحيوي وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم , مباركاً سموه لكافة الخريجين من المتدربين , مشيراً إلى أنهم قد تسلحوا بالعلم والمهارة وصقلوا أفكارهم بحب الوطن وبناءه وسيكونون ” بإذن الله ” مساهمين في حمل مسيرة التشييد والبناء وتحقيق رؤية هذا الوطن , مقدماً سموه شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لتعزيزه الدائم لكل جانب من جوانب تدريب شباب وفتيات الوطن , وللوجيه سليمان الراجحي ولمدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ولكافة مسؤولي معهد دواجن الوطنية للتقنية لتوفير كل مايمكن لنجاح العملية التدريبية والإرتقاء بهذا المعهد ليكون إحدى اللبنات الوطنية المتميزة , مشيراً سموه أن هذه الجهود هي إحدى خطط هذا الوطن المعطاء عبر مبادرة توطين المهن عن طريق إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المزودة بكل عناصر المعرفة لإدارة مرافق التنمية ليكون نتاجها شباباً مؤهلاً يسهم في رقي الوطن والإنطلاق به لمصاف الريادة العالمية , وتمنى سموه التوفيق للجميع سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه الجهود خالصة لوجهه الكريم وأن يعين الجميع لما فيه صلاح خدمة هذا الوطن وأهله .

عقب ذلك كرم سمو نائب أمير منطقة القصيم المتفوقين من الخريجين وشركاً النجاح والرعاة والداعمين .