طالبات الحاسب بجامعة القصيم يشاركن بورقتين علميتين في مؤتمرين «بالدانمارك وسنغافورة»

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شارك ‬طالبات‭ ‬كلية‭ ‬الحاسب‭ ‬بجامعة القصيم ‭ ‬بورقتين‭ ‬بحثيتين‭ ‬في‭ ‬مؤتمرين‭ ‬دوليين‭ ‬مختلفين‭ ‬في‭ ‬قاراتي‭ ‬أوروبا‭ ‬وأسيا،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت ‬الطالبات‭: ‬نهى‭ ‬المزيني‭, ‬ياسمين‭ ‬العتيق‭, ‬ونورة‭ ‬الراجح‭ ‬بحثا‭ ‬علميا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ (‬AIS2018‭) ‬المقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬عاصمة‭ ‬دولة‭ ‬الدانمارك،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الدكتور‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الباهلي‭ ‬الأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭, ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬الورقة‭ ‬البحثية‭ ‬دراسة‭ ‬المشاكل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالهاكر‭ ‬الصامت،‭ ‬وهدفت‭ ‬لتقديم‭ ‬حل‭ ‬عملي‭ ‬مرتبط‭ ‬بتقنيات‭ ‬التعلم‭ ‬العميق‭ (‬Deep learning‭)‬،‭ ‬وتقديم‭ ‬تفسير‭ ‬للأنماط‭ ‬السلوكية‭ ‬لدى‭ ‬مستخدمي‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ “‬تويتر‭” ‬ومحاولة‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالمستخدمين‭ ‬الأكثر‭ ‬ضررا،‭ ‬و‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬مستخدمي‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أكثر‭ ‬أمانا‭ ‬بحماية‭ ‬حساباتهم‭ ‬من‭ ‬التنصت‭ ‬الخفي‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المخترقين‭.‬





‭ ‬كما‭ ‬شاركت ‬الطالبات‭ ‬بقسم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭: ‬فتون‭ ‬القرعاوي‭, ‬وجدات‭ ‬السلامة‭, ‬أحلام‭ ‬الحبيب‭, ‬وأفنان‭ ‬الفهيد‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ (‬CVAR 2018‭) ‬المنعقد‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬سنغافورة،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الدكتورة‭ ‬دينا‭ ‬محمود‭, ‬ويتعلق‭ ‬البحث‭ ‬بتطبيق‭ ‬مفهوم‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬أو‭ ‬الافتراضي‭ (‬Augmented Reality‭) ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬أكثر‭ ‬تشويقا‭ ‬ومتعة،‭ ‬حيث‭ ‬يساهم‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬مفهوم‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬مفاهيم‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬ليساهم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تعريف‭ ‬التعليم‭ ‬وجعله‭ ‬واقعا‭ ‬ذا‭ ‬غاية‭ ‬ومعنى‭.‬





‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬البطاح‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الحاسب‭ ‬بقدرات‭ ‬طالبات‭ ‬الكلية‭ ‬وتفوقهن‭ ‬مما‭ ‬مكنهن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهودهن‭ ‬كما‭ ‬حث‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬العلمية،‭ ‬وخدمة‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬القصيم،‭ ‬متمنيا‭ ‬لأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬مع‭ ‬طلابهم‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البحثي‭ ‬والأكاديمي‭.‬





كما‭ ‬أكد‭ “‬البطاح‭” ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬الحاسب‭ ‬بجامعة‭ ‬القصيم‭ ‬تسعى‭ ‬لترسيخ‭ ‬أهمية‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬عقول‭ ‬الطلبة،‭ ‬وذلك‭ ‬بوضع‭ ‬أسس‭ ‬تحقق‭ ‬الفائدة‭ ‬وتحسن‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية،‭ ‬حيث‭ ‬عمدت‭ ‬الكلية‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الحقائق‭ ‬واكتشاف‭ ‬كل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬العلوم،‭ ‬عبر‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬ضمن‭ ‬مخرجات‭ ‬مشاريع‭ ‬التخرج،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬رقي‭ ‬الأمم‭ ‬وبث‭ ‬روح‭ ‬العمل‭ ‬المبتكر‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬وطلاب‭ ‬لاحتواء‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬والعلوم‭.‬



