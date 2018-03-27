مدير جامعة القصيم يزور فروع الجامعة بالرس ويتفقد مشاريعها

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تفقد‭ ‬معالي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الداود‭ ‬مدير‭ ‬جامعة‭ ‬القصيم‭ ‬مباني‭ ‬قاعات‭ ‬الطلاب‭ “‬قيد‭ ‬الإنشاء‭”‬،‭ ‬والقاعات‭ ‬الدراسية‭ ‬بكلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬بالرس‭ ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬التطبيقية‭ ‬للطالبات،‭ ‬وكذلك‭ ‬مباني‭ ‬العلوم‭ ‬والآداب‭ ‬للطالبات‭ ‬الأقسام‭ ‬العلمية،‭ ‬ووجه‭ ‬معاليه‭ ‬بضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬التصاميم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبنية،‭ ‬عقب‭ ‬ذلك‭ ‬عقدت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمشروعات‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬والآداب‭ ‬لمناقشة‭ ‬المواضيع‭ ‬المطروحة وذلك يوم صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 / 7 / 1439 هـ .



