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مدير جامعة القصيم يزور فروع الجامعة بالرس ويتفقد مشاريعها

مدير جامعة القصيم يزور فروع الجامعة بالرس ويتفقد مشاريعها
http://almnatiq.net/?p=557777
المناطق - الرس
تفقد‭ ‬معالي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الداود‭ ‬مدير‭ ‬جامعة‭ ‬القصيم‭ ‬مباني‭ ‬قاعات‭ ‬الطلاب‭ “‬قيد‭ ‬الإنشاء‭”‬،‭ ‬والقاعات‭ ‬الدراسية‭ ‬بكلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬بالرس‭ ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬التطبيقية‭ ‬للطالبات،‭ ‬وكذلك‭ ‬مباني‭ ‬العلوم‭ ‬والآداب‭ ‬للطالبات‭ ‬الأقسام‭ ‬العلمية،‭ ‬ووجه‭ ‬معاليه‭ ‬بضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬التصاميم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبنية،‭ ‬عقب‭ ‬ذلك‭ ‬عقدت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمشروعات‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬والآداب‭ ‬لمناقشة‭ ‬المواضيع‭ ‬المطروحة وذلك يوم صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 / 7 / 1439 هـ .

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬الدورية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ “‬الداود‭” ‬لكافة‭ ‬كليات‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات،‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الكليات‭ ‬التابعة،‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬المقترحات‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تطوير‭ ‬الجامعة‭ ‬وكلياتها‭ ‬المختلفة‭.‬

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