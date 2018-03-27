مدير جامعة القصيم يزور فروع الجامعة بالرس ويتفقد مشاريعها

تفقد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم مباني قاعات الطلاب “قيد الإنشاء”، والقاعات الدراسية بكلية إدارة الأعمال بالرس ، بالإضافة إلى مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية للطالبات، وكذلك مباني العلوم والآداب للطالبات الأقسام العلمية، ووجه معاليه بضرورة إنهاء التصاميم الخاصة بالبنية، عقب ذلك عقدت الهيئة العليا للمشروعات اجتماعها برئاسة معاليه في قاعة الاجتماعات في كلية العلوم والآداب لمناقشة المواضيع المطروحة وذلك يوم صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 / 7 / 1439 هـ .
وتهدف هذه الزيارات الدورية التي يقوم بها “الداود” لكافة كليات الجامعة في مختلف المحافظات، في المقام الأول إلى التعرف على احتياجات ومتطلبات الكليات التابعة، والاستماع إلى المقترحات ووجهات النظر التي تصب في اتجاه تطوير الجامعة وكلياتها المختلفة.
التعليقات (٠) اضف تعليق