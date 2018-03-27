معرض صور المساجد التاريخية (يتجول) بالقصيم

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نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بالتنسيق مع البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية جولة لمعرض صور المساجد التاريخية في مدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم وكانت بداية المعرض في ورشة العناية بالمساجد التاريخية والتي أقيمت في أمارة منطقة القصيم بمدينة بريدة والتي شهدها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, ويلخص المعرض تعريفاً بالبرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية والذي انطلق بجهود مشتركة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومؤسسة التراث الخيرية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح ان بداية جولة معرض صور المساجد التاريخية بالقصيم كانت في المجلس الأسبوعي لأمير منطقة القصيم بقصر التوحيد بمدينة بريده, حيث وجه سموه باستضافة المعرض تشجيعاً من سموه للعناية بالمساجد التاريخية والاهتمام بها وضمن الجهود الداعمة من سموه لمبادرات ترميم المساجد التاريخية بالقصيم,وبين المشيقح بأن المعرض المتجول يقدم تعريفاً بمبادرة البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية وصوراً ونماذج من المساجد التاريخية بالمملكة والتي تم ترميمها والعناية بها ومنها مجموعة من المساجد التاريخية بالقصيم, مشيراً ان المعرض يهدف أيضاً إلى تشجيع مبادرات العناية بالمساجد التاريخية وإتاحة الفرصة للراغبين بترميم مساجد تاريخية وإعادة إحيائها بالمنطقة لتقام الصلاة فيها وفق الضوابط والمعايير التي تم اعتمادها بالتنسيق مع فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم, وكشف المشيقح أن المعرض جال حتى الآن محافظات عنيزه والرس والمذنب ورياض الخبراء والبدائع وحالياً في مهرجان الكليجا والمنتجات الشعبية في مركز الملك خالد الحضاري ببريده , وسيواصل تجواله بعموم محافظات بإذن الله بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص .