انطلاق اللقاء السنوي لمديري المتابعة بالقطاعات الصحية بوزارة الصحة

المناطق - الرياض

أنطلق اللقاء السنوي للإدارة العامة للمتابعة بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء بحضور مديري المتابعة بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية وبحضور مستشار وزير الصحة والمشرف العام ادارة المتابعة والمراجعة الداخلية الاستاذ فهد بن عبدالرحمن الفاضل

وشهد اللقاء الذي اقيم في فندق “ماريوت دبلوماتك كورت يارد” بالرياض كلمه القاها مستشار الوزير الاستاذ فهد الفاضل رحب فيها بالحضور وقال أنا سعيد بإنطلاق هذااللقاء السنوي الذي سيركز على الأمور الأساسية التي تقومون بها في ادارات المتابعة ،

تلا ذلك كلمة لمديرعام المتابعة د. فهد الفريحي اوضح فيها ان هذا اللقاء يعد الأول وسوف يتبعة سلسة من اللقاءات في السنوات القادمة إن شاءلله ويهدف الى تداول ومناقشة ما يطور ومعالجة المعوقات وتسريع الإجراءات وتحفيز وتشجيع المبادرات والأفكار لكي نواكب التغيرات المواكبة لرؤية 2030م لكي نحقق الغايات والتحديات التي تصبوا اليها مملكتنا الحبيبة’

واشار الى أن هذا اللقاء سوف يخرج بعدد من التوصيات التي نستفيد منها من خلال تطوير الإجراءات والأنظمة التي ترفع من مستوى ادارات المتابعة ،

وسوف يناقش اللقاء الذي يستمر يومان العديد من المحاور والأجندة مثل التحديات والصعوبات واعداد وقياس مؤشرات الأداء ومزاولة المهن الصحية ، كما سيتم مناقشة العلاقة بين المتابعة والأجهزة الرقابية وعرض تجارب الأخرين