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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي محافظة لحج ويواصل تقدمه باتجاه تعـز

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي محافظة لحج ويواصل تقدمه باتجاه تعـز
http://almnatiq.net/?p=557822
المناطق - واس

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي اليوم مواقع جديدة شمالي محافظة لحج جنوبي اليمن.
وقال مصدر ميداني في تصريح صحفي نقله موقع ” سبتمبر نت ” الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة كرش، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من السيطرة على جبال شيفان، ومكسرى، والسحي, فيما تواصل قوات الجيش الوطني التقدم ميدانياً لقطع خط إمداد الميليشيا الحوثية من اتجاه منطقتي الشريجة، والراهدة، جنوبي شرق محافظة تعـز اليمنية.
وفي سياق متصل صد الجيش اليمني هجمات متفرقة للميليشيا الانقلابية على مواقع متفرقة من مديرية الشريجة، ومنطقة كرش, كما تخوض قوات الجيش اليمني معارك مستمرة ضد الميليشيا في منطقتي العلوب، وقردوف.
وذكر الموقع أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا في مناطق المواجهات ، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.

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