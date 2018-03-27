أمير الباحة يعزي أبناء “الشرقي” في وفاة والدهم

المناطق-الباحة

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازيه ومواساته لأبناء الشيخ سعيد بن عبدالله الشرقي الزهراني في وفاة والدهم.

وقال الأمير الدكتور حسام بن سعود في برقية عزاء وجهها لأبناء الفقيد(علي وموسى ومغربي ومحمد وعبدالله وسعدالله ويحيى وناصر) : “تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ سعيد بن عبدالله الشرقي الزهراني -يرحمه الله- ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان إنَّا لله وإنا اليه راجعون”.

بدورهم عبر موسى بن سعيد الشرقي وأشقاؤه عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه الكريم والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب الجلل داعيا الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن لايريه أي مكروه وأن يغفر لفقيدهم.