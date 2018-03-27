في ازدواجية عجيبة.. نظام قطر يدين صواريخ الحوثيين وإعلامه يحتفي لها

المناطق-الرياض

في ازدواجية وتناقض عجيب في المواقف أدان النظام القطري، إطلاق مرتزقة إيران في اليمن “7” صواريخ استهدفت عدد من مدن المملكة، احتفى الإعلام القطري بها.

هذا التناقض علق عليه وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات بقوله أن هذه الازدواجية هي خير معبّر عن سبب أزمتك التي جعلتك معزولا ومنبوذا ومهمّشا.

وجاء هذا التعليق عبر حسابه على “تويتر” حيث كتب: “أن تصدر بيان رسمي يدين استهداف السعودية بالصواريخ البالستية، بينما ينتشي الإعلام الذي تملكه بهذا الاستهداف، هذه الإزدواجية هي خير معبّر عن سبب أزمتك التي جعلتك معزولا ومنبوذا ومهمّشا”.

وكانت الإعلام القطري وعلى رأسة قناة الفتنة “الجزيرة” قد احتفت بهذه الصواريخ، والتي بسببها وضعت الجزيرة نفسها في موقف محرج بسبب بلاهة أحد مذيعيها الذي قال أن الصاروخ عاد لقاعدة.