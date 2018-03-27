لجنة الدفاع المدني ترفع الجاهزية للحالة المطرية

المناطق - فايز السميري

اكد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي ان خطة لجنة الدفاع المدني التي اثبتت نجاحها خلال مواسم هطول الامطار كانت تستمد منهجية عملها من توجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك على سلامة المواطنين والمقيمين وتسخير كافة الامكانيات التي توفرها الدولة لضمان سلامتهم وتلبية احتياجاتهم وحمايتهم من اي ضرر.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الدفاع المدني اليوم بحضور مدير ادارة الدفاع المدني بالنيابة ومدراء وممثلي الجهات ذات العلاقة ، وناقش الاجتماع مراجعة الخطة ورفع الجاهزية استعداداً لحالة الطقس المتوقعة لهطول الامطار خلال الايام القادمة والمبنية على بيان الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة ، والتنسيق المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة والتاكيد على بلديتي املج والشبحة لصيانة العبارات والتنسيق بين النقل والدفاع المدني لصيانة عبارات مجاري الاودية وتوزيع فرق العمل في نطاقات محددة والاصلاح اللحظي لتعطل الطرق ومتابعة سير الدراسة وسلامة الطلاب والطالبات وتأهب الجمعيات واستدعائها عند الضرورة.