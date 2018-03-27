اليمن يتأهل لكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة

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ضمن منتخب اليمن المشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات قبل خوض مباراته أمام نيبال اليوم الثلاثاء.

واستفاد اليمن من فوز الفلبين 2-1 على طاجيكستان في مانيلا اليوم ليضمن الظهور في النهائيات لأول مرة في تاريخه.

وتتصدر الفلبين المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة لتضمن التأهل للبطولة لأول مرة أيضا في تاريخها مقابل سبع نقاط لليمن ونفس الرصيد لطاجيكستان لكن المنتخب العربي يتفوق في المواجهات المباشرة.

ويلعب اليمن ضد نيبال في مباراة تحصيل حاصل في الدوحة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا للانضمام إلى 12 منتخبا تأهلوا مباشرة عبر تصفيات كأس العالم 2018 وهم السعودية وقطر وسوريا والعراق وإيران واليابان واستراليا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والصين وتايلاند بجانب الإمارات صاحبة الضيافة.