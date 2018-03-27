مفتشات عمل الرياض يزّرن “720” منشأة ويضبطن “116” مخالفة خلال الشهر الماضي

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نفّذت مفتشات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض العديد من الحملات التفتيشية خلال شهر جمادى الثاني شملت المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل النسائية والمصانع في العاصمة للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 116 مخالفة، وإنذار 66 منشآة ، وزيارة 720 منشآة . وجاءت المخالفات التي ضبطتها المفتشات للفقرات الـ20 والـ21 والـ43 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات ،وعدم توفير اقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المراة.

وأوضحت مديرة ادارة شؤون المراة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض مها المزيد أن الجولة التفتيشية تأتي ضمن سلسلة الجولات التي ينفذها فرع الوزارة متمثلة بقطاع التفتيش النسائي على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل.