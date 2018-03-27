يقيم نادي جدة الثقافي الأدبي، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” دورة بعنوان (صناعة القدوة ) يقدمها المدرب الاستاذ احمد مخضور المحاضر بكلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز وذلك يوم غدا الاربعاء 11-7 – 1439هـ، بمقر النادي .
كما يقبم النادي الادبي حفل تكريم للفائزين بالمسابقة الشعرية شاعر المبادرة ضمن فعاليات كيف نكون قدوة؟.
أدبي جدة يقيم دورة صناعة القدوة ويكرم الفائزين بمسابقة شاعر المبادرة
يقيم نادي جدة الثقافي الأدبي، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” دورة بعنوان (صناعة القدوة ) يقدمها المدرب الاستاذ احمد مخضور المحاضر بكلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز وذلك يوم غدا الاربعاء 11-7 – 1439هـ، بمقر النادي .
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