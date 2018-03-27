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أدبي جدة يقيم دورة صناعة القدوة ويكرم الفائزين بمسابقة شاعر المبادرة

أدبي جدة يقيم دورة صناعة القدوة ويكرم الفائزين بمسابقة شاعر المبادرة
http://almnatiq.net/?p=557850
المناطق - عادل الزهراني

يقيم نادي جدة الثقافي الأدبي، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” دورة بعنوان (صناعة القدوة ) يقدمها المدرب الاستاذ احمد مخضور المحاضر بكلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز وذلك يوم غدا الاربعاء 11-7 – 1439هـ، بمقر النادي .
كما يقبم النادي الادبي حفل تكريم للفائزين بالمسابقة الشعرية شاعر المبادرة ضمن فعاليات كيف نكون قدوة؟.

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