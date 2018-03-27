أدبي جدة يقيم دورة صناعة القدوة ويكرم الفائزين بمسابقة شاعر المبادرة

المناطق - عادل الزهراني

يقيم نادي جدة الثقافي الأدبي، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” دورة بعنوان (صناعة القدوة ) يقدمها المدرب الاستاذ احمد مخضور المحاضر بكلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز وذلك يوم غدا الاربعاء 11-7 – 1439هـ، بمقر النادي .

كما يقبم النادي الادبي حفل تكريم للفائزين بالمسابقة الشعرية شاعر المبادرة ضمن فعاليات كيف نكون قدوة؟.