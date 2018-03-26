بلدية تربة تطلق فعاليات اسبوع الشجرة

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انطلقت فعاليات اسبوع الشجرة ٤١ الذي نظمته بلدية تربة حائل صباح اليوم في حديقة الرواد بحضور رئيس مركز تربة حائل الأستاذ خالد الواكد ورئيس بلدية تربة حائل سعد الشبرمي ومدير شرطة تربة حائل النقيب أحمد المزعل الشمري ورئيس المجلس البلدي الاستاذ عوّاد محمد الشمري ومدير ومنسوبي محمية التيسية متعب الفهادي ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من معلمي وطلاب المدارس بمدينة تربة حائل.

وألقى مدير العلاقات العامة في بلدية تربة حائل سند الفريح كلمة بلدية تربة حائل بهذه المناسبة ، بعد ذلك اطلع الجميع على اللوحات الارشادية لمجموعة من الشجيرات المثمرة والبرية والزهور التي قدمتها بلدية تربة حائل للزوار تشجيعاً على زراعة الشجرة ورعايتها وشارك طلاب المدارس في زراعة عدد من الاشجار وسقيها في رسالة للمحافظة على النباتات وحماية الغطاء النباتي من التصحر وتشجيع الزراعة في اسبوع الشجرة الذي جاء هذا العام تحت عنوان “نشجر معا لمملكة خضراء”

وبعد ذلك انطلق الجميع لأحدى احياء المدينة السكنية وتم غرس النخيل بمشاركة الجميع ، وأوضح رئيس البلدية بأن توجيهات سعادة أمين المنطقة المهندس/ سعيد إبراهيم أبو راس تؤكد دوماً على تنمية وتحسين الغطاء النباتي والاهتمام بالمنتزهات الوطنية وزيادة رقعة المناطق الخضراء وذلك توافقا مع أهداف “رؤية المملكة 2030″، التي تتضمن الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية ودعم جودة الحياة ورفاهية المواطن والتي اثمرت عن زراعة أكثر من خمسة آلاف شجرة هذا العام وأكثر من 80 ألف من مختلف الزهور ونتطلع لتفاعل الجميع للوصول للهدف المنشود 50 الف شجرة خلال العام القادم بأذن الله.