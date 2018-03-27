مصادر “المناطق” تنفي ما يتداول عن تحريك لواء تركي الأول إلى عمق الأراضي اليمنية

مصادر “المناطق” تنفي ما يتداول عن تحريك لواء تركي الأول إلى عمق الأراضي اليمنية

أبرز المواد
خبير طقس: حالات جوية ماطرة تبدأ الخميس

خبير طقس: حالات جوية ماطرة تبدأ الخميس

أبرز المواد
من هو المصري الذي استشهد بسبب صاروخ الحوثي ؟

من هو المصري الذي استشهد بسبب صاروخ الحوثي ؟

أبرز المواد
13 غارة لمقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات بصعدة

13 غارة لمقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات بصعدة

أبرز المواد

اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان .. له وظيفة هامة جدا

اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان .. له وظيفة هامة جدا
http://almnatiq.net/?p=557856
المناطق - الرياض

اكتشف أطباء أمريكيون عضوا جديدا في جسم الإنسان يحمي الأعضاء من التلف الناتج عن الحركة.

ونشرت مجلة “Scientific Reports”، أن أطباء في الولايات المتحدة اكتشفوا شبكة من القنوات المجهرية في النسيج الضام، مليئة بالسوائل.

وتؤدي هذه القنوات المجهرية وظيفة النوابض المرنة لحماية أعضاء الجسم المختلفة من العطب أو الضرر عند الحركة.

ووجد العلماء هذه القنوات المجهرية في جميع أعضاء الجسم تقريبا. وتحتوي هذه “المجاري المائية” الصغيرة على خمس إجمالي سوائل جسم الإنسان وفقا للبيانات الأولية.

ويعتقد العلماء أيضا أن هذه القنوات مرتبطة بانتشار الأورام الخبيثة في الجسم، لذلك ركزوا على دراسة محتوياتها أملا في العثور على آلية جديدة للتشخيص المبكر لأمراض السرطان.

كما يفترض الأطباء وجود علاقة بين هذا العضو “المكروي” والعمليات الالتهابية التي تصيب الجسم.

روابط ذات صلة

اليمن يتأهل لكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة

اليمن يتأهل لكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة
ملك إسبانيا يصل إلى الرياض

ملك إسبانيا يصل إلى الرياض
في ازدواجية عجيبة.. نظام قطر يدين صواريخ الحوثيين وإعلامه يحتفي لها

في ازدواجية عجيبة.. نظام قطر يدين صواريخ الحوثيين وإعلامه يحتفي لها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*