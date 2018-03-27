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الطب المنزلي بصحة جازان يقيم برنامج تدريبي عن قرح الفراش لمرضى الرعاية المنزلية

الطب المنزلي بصحة جازان يقيم برنامج تدريبي عن قرح الفراش لمرضى الرعاية المنزلية
http://almnatiq.net/?p=557882
المناطق - جازان
أقامت صحة جازان ممثلة بإدارة الطب المنزلي برنامجا تدريبيا عن قرح الفراش لمرضى الرعاية المنزلية وذلك بقاعة التدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وقد حضر الدورة ممارسين صحيين من القنفذة والرياض بالإضافة الى تمريض الطب المنزلي من مختلف مستشفيات المنطقة، ويهدف البرنامج على تدريب وتعريف العاملين بالرعاية المنزلية للتقرحات السريرية والأسباب والوقاية وطرق العلاج وكل ما يتعلق بالمرضى طريحي الفراش والمسنين، ويستمر البرنامج لمدة يومين يتلقى خلالها المتدرب المعلومات والمهارات الاساسية في العناية بالمريض، حيث استهدف البرنامج التمريض والأطباء العاملين في الرعاية المنزلية.

ويعد برنامج الطب المنزلي من أهم البرامج التي تحرص وزارة الصحة على تفعيله وتطويره نظراً لما فيه من تخفيف لمعاناة المرضى في منازلهم والذين تعيقهم أمراضهم من الوصول إلى المستشفيات، من خلال مجموعة من الخدمات الشاملة المقدمة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي من قبل فريق طبي مدرب على أساسيات الرعاية الصحية الأولية.

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