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صور جوية تكشف تحركا عسكريا ضخما للصين

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http://almnatiq.net/?p=557887
المناطق - وكالات
أظهرت صور أقمار صناعية عشرات من سفن البحرية الصينية تجري تدريبات مع حاملة طائرات في عرض كبير للقوة قبالة جزيرة هاينان، في بحر الصين الجنوبي، حسبما أوردت رويترز الثلاثاء.

وتؤكد الصور التي قدمتها شركة بلانيت لابس دخول مجموعة من الزوارق الصينية في المجرى المائي التجاري الحيوي كجزء، مما وصفته البحرية الصينية في وقت سابق بأنه تدريبات قتالية روتينية.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن مجموعة الحاملة لياونينغ قد اجتازت مضيق تايوان في الأسبوع الماضي.

وتظهر الصور التي التقطت يوم الاثنين ما يبدو أنه 40 سفينة وغواصة على الأقل حول الحاملة لياونينغ، فيما وصفه بعض المحللين بأنه عرض كبير وغير معتاد للقوة البحرية المتزايدة للجيش الصيني.

وقال جيفري لويس ، وهو خبير أمني في معهد ميدلبوري للدراسات الاستراتيجية ومقره كاليفورنيا، إن الصور تظهر أول تأكيد بأن حاملة الطائرة قد انضمت إلى التدريبات.

ومن غير الواضح إلى أين يتجه الأسطول، أو إلى متى ستستمر العمليات. ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على الفور على طلب رويترز للتعليق.

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