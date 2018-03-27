أمانة الاحساء.. حملات متواصلة لإزالة ” المظلات العشوائية ” ورفع 2600 مترمكعب” انقاض مجهولة” بالعيون

المناطق - الأحساء

أوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بووشل انه وتزامناً مع برامج وخطط الأمانة المنبثقة من المبادرة الوزارية الهادفة الى إزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري ، تتواصل جهود بلديات “الهفوف ، المبرز ،العمران ” لإزالة المظلات العشوائية في الاحياء والطرقات وماتحدثه من تشويه بصري وكذلك الانعكاسات السلبية على البيئة المحيطة بالساكنين ، اضافةً الى ان تركيب بعضها تم بطرق مخالفة للأنظمة واللوائح الامر الذي يستوجب ازالتها ، علماً بأنه هناك تنظيم محدد بإشتراطات معينة لانشاء المظلات ، مبيناً ان الازالة تتم وفق إجراءات مرحلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبدأ بالاشعار بالمخالفة لفترة محددة وعند عدم المبادرة بالازالة تتم الخطوات المتبعة في هذا الشأن وصولاً الى الخطوة الأخيرة والتي تتم فيها الازالة ، مردفاً انه تم إزالة 422 مظلة عشوائية في مدينة المبرز وتوجيه اشعارات الإنذار لـ 360 موقعاً بمدينة الهفوف .

وأضاف بووشل … وعلى الجانب الاخر قامت بلدية العيون وخلال أسبوع برفع 2600 مترمكعب من الأنقاض ومخلّفات البناء مجهولة المصدر في الاراضي الفضاء بأحياء المدينه والبلدات التابعه لها ، كماتم إزالة 36 لوحة إعلانية عشوائية مخالفة ، ويأتي ذلك استمراراً لحملات المتابعة الشاملة التي تنفذها البلدية بهدف رفع مستوى الخدمات والوعي البيئي في الاحياء السكنيه وإزاله التشوهات البصريه والحفاظ على النظافه العامة ، واكد بووشل على اهميه تعاون المواطنين في رفع الأنقاض لمبانيهم وترحيلها الى المرادم المعتمدة مع اهميه التقيد بإصدار تراخيص الانشاء والترميم ووضع حاويات رفع المخلفات الانشائية وأيضا وضع حواجز امام المباني تحت الانشاء ، مع التأكيد على الأهمية الإيجابية في تفعيل الدور الرقابي للمواطنين بالتواصل مع الأمانة بملاحظاتهم وبلاغاتهم عبر وسائل التواصل المخصصه لذلك ، وتابع بووشل .. بالإضافة الى ذلك صادرت واتلفت البلدية 500 كيلوغرام من الشحوم الحيوانية والاسماك الفاسدة .

وأضاف بووشل .. في حين اشارت الإحصائية الربع السنوية ” الثلاثة اشهر الماضية ” لبلدية العمران الى تنفيذ 506 جولة ميدانية امتداداً لخطط المتابعة الشاملة لمحال الأنشطة الصحية والمهنية نتج عنها اغلاق 34 محلاً مخالفاً وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة الغرامات والجزاءات رقم 218 ، وكذلك انذار 152 محلاً اخر والزامها بتصحيح الأوضاع ، وضبط ومصادرة 378 كيلوغراماً من الأغذية و174 لتراً من السوائل الغير صالحة للاستهلاك .





