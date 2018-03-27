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ولي العهد: طرح أرامكو نهاية 2018 أو مطلع 2019

ولي العهد: طرح أرامكو نهاية 2018 أو مطلع 2019
http://almnatiq.net/?p=557909
المناطق - وكالات

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” في نيويورك، إن طرح نسبة 5%، من شركة أرامكو النفطية الحكومية قد يتم في نهاية 2018 أو أوائل 2019 بناء على أوضاع السوق.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح قد أكد في تصريحات سابقة أن السعودية تمضي قدماً في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

وقال الفالح “قمنا بتجهيز كل المستندات حتى نكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء… ولم نغلق الباب أمام 2018”.

وأشار الفالح إلى أهمية أن تكون السوق جاهزة بالوقت الأمثل لتنفيذ الطرح، مؤكدا أن السعودية مستعدة لذلك. وقال الفالح إن #شركة_أرامكو قد تُطرح إما محليا أو دوليا.

وتخطط المملكة لإدراج ما يصل إلى 5% من أرامكو بقيمة نحو 100 مليار دولار، من القيمة السوقية لأرامكو المتوقع لها أن تصل إلى تريليوني دولار مما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم.

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