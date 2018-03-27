أرامكو تعقد اتفاقيات تعاون تجاري تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار مع 14 شركة أمريكية

المناطق - الرياض

شاركت أرامكو السعودية اليوم في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الأمريكي الذي أُقيم في نيويورك لتعزيز الأعمال التجارية والتعاون الثنائي بين البلدين، وسط حضور أكثر من 200 شخصية من كبار الرؤساء التنفيذيين وقياديي الأعمال في الجانبين السعودي والأمريكي، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الجانبين. وكان برنامج المنتدى حافلًا حيث تضمّن 5 جلسات نقاش، بالإضافة إلى 3 ورش عمل، وتمحورت جميع هذه الجلسات حول بحث واستعراض فرص التعاون والاستثمار التجاري والصناعي والتقني في إطار برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030.

وقد جاء المنتدى متزامنًا مع الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتم خلال المنتدى مناقشة عدد من ترتيبات التعاون والاتفاقيات التجارية المحتملة.

وفي حديثه اليوم بالمنتدى، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “لدينا علاقة طويلة وناجحة مع شركائنا الأمريكيين منذ اكتشاف النفط في المملكة قبل 80 سنة، وإنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم بين اصدقاء يسعون جميعا لاستكشاف وتنمية فرص التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة والذي نأمل أن يحقق نجاحا استثنائيا خلال الـ80 سنة القادمة بما يخدم أجيال المستقبل”.

وأضاف الناصر: “أن نمو أعمال أرامكو السعودية وكذلك الدور الإستراتيجي لرؤية السعودية 2030، سيوفر فرصًا عديدة لتعزيز التعاون والشراكة بيننا، ولا يقتصر ذلك على قطاع النفط والغاز والتكرير والكيميائيات، بل يشمل أيضًا قطاع التقنيات الرقمية وأمن المعلومات والتعاون في مجال المحافظة على البيئة ومواجهة التغير المناخي وتنمية بيئة الابتكار والإبداع عبر ترسيخ العلاقات مع مجموعة من المؤسسات الأمريكية الرائدة في المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية والتي تعتبر من بين الأفضل في العالم، فضلاً عن التعاون في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والخدمات؛ وجميعها مجالاتٌ تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي في غاية الأهمية لإدارة وتشغيل ونمو شركة عملاقة بحجم أرامكو السعودية”.

وأكد الناصر في كلمته أيضًا على أن ما تم بحثه من تعاونا تجاري يعكس نطاق مصالح أرامكو السعودية وطموحها بما يعزز مكانة الشركة الرائدة عالميًا في قطاعي الطاقة والكيميائيات في العالم وبما يبرز دورها ليس فقط كشركة صناعية كبرى بل كرائدة من رواد فكر التنمية العالمي، تتميز بتطبيق أفضل الممارسات وتحرص على توطيد علاقات الصداقة التاريخية مع شركائها الكثيرين.

وقد شارك المهندس أمين الناصر في جلسة نقاش كان موضوعها “مشاريع الجيجا” وهي الجيل الجديد من المشاريع العملاقة، بالغة الضخامة، والتي يشكل كل منها عادة منظومة مشاريع مترابطة تغطي نطاق عمل واسع ومعقد، وتنطوي على تكاليف مالية بعشرات المليارات، وتستغرق فترة زمنية ممتدة لإنجازها، وتكون مشاريع صانعة للتحول في المناطق التي تنفذ فيها، وتوفر فرص هائلة للعمل والشراكات والاستثمار .

وتحدث المهندس أمين الناصر عن تجربة أرامكو السعودية في إدارة وتنفيذ المشاريع الجيجا،بدءًا من مشروع تطوير حقل الشيبة، الذي أصبح ينتج مليون برميل يوميًا، ثم مشروع صدارة، ومشروع المجمع الصناعي بمنطقة جازان، ثم مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، ومشروع مدينة الملك سلمان للطاقة. وقد شارك المهندس أمين الحضور، في تحديد مجموعة من أهم عناصر النجاح التي ينبغي اعتبارها في تطوير تلك المشاريع الكبيرة جدًا، كما بيّن المزايا التي تجعل المملكة العربية السعودية موقعًا مميزًا وناجحًا للمشاريع الجيجا.

ويشمل التعاون التجاري الذي تم مناقشته في المنتدى اليوم ما يلي:

شلمبرجير: اتفاقية شراء لمعدات وخدمات في مجال التنقيب والإنتاج ومعدات التحكم في سطح وفوهة البئر.

بيكر هيوز، شركة تابعة لجنرال إلكتريك: اتفاقية شراء تجارية لمعدات وخدمات في مجال التنقيب والإنتاج.

هاليبرتون: اتفاقية شراء تجارية لمعدات وخدمات قاع البئر تشمل خدمات الآبار وأجهزة الحفر.

أرامكو السعودية نابورس للحفر: اتفاقية حفر بري.

وذرفورد: اتفاقية شراء تجارية لمعدات في مجال التنقيب والإنتاج وخدمات اختبار الآبار.

ألفا روان للحفر البحري: اتفاقية خدمات للحفر البحري.

إمرسون إلكتريك: اتفاقية شراء تجارية لأنظمة أتمتة العمليات والوحدات الطرفية للتحكم عن بُعد وصمامات التحكم.

تكساس آيرن ووركس: اتفاقية شراء تجارية لخدمات معدات قاع البئر.

هونيويل إنترناشنال: خدمات مقاول الآتمتة لتركيب نظام جديد للتحكم في العمليات (أو تطوير الأنظمة الحالية).

رايثون: اتفاقية تطوير مشترك لإعداد إستراتيجيات لتقنيات شبكات الكمبيوتر وأمن المعلومات.

جوجل: مذكرة تفاهم للاشتراك في دراسة تحسينات الخدمات السحابية.

ناشونال جيوغرافيك: مذكرة تفاهم لبدء علاقة عمل جديدة تستهدف التعاون في تطوير المحتوى البيئي والثقافي.

معهد سميثسونيان: مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادراتٍ لإجراء الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة العلمية والبيئية بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثقافة والمحتوى والمحافظة على التراث.

مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: اتفاقية لتطوير مشاريع الأبحاث المشتركة.