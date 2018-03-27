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بلدية زلوم تنفذ حملة لإزالة التشوهات البصرية

بلدية زلوم تنفذ حملة لإزالة التشوهات البصرية
http://almnatiq.net/?p=557934
المناطق - الجوف

قامت بلدية زلوم ممثلة بإدارة الخدمات، و بإشراف و متابعة من رئيس البلدية الأستاذ شالح بن ساير الشمري بتنفيذ حملة تهدف إلى تحسين جوانب النظافة داخل المراكز و الأحياء من خلال تطبيق خطة زمنية تُعنى بإزالة التشوهات البصرية في شوارع و ميادين المراكز و بالقرب من المنازل ، إضافة إلى إزالة الأنقاض و رفع المخلفات و الرمال من الشوارع و الأرصفة .

هذا و بيّن مدير إدارة الخدمات بالبلدية الأستاذ عياد بن عايش الرويلي بأن بلدية زلوم قد قامت بتشكيل لجنة خاصة بتطبيق و تنفيذ الحملة ، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة بهذا الخصوص ، علمًا بأن هذه الحملة تأتي سعيًا من بلدية زلوم لتحقيق مبادرة مدينتي 2018 .

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