بلدية زلوم تنفذ حملة لإزالة التشوهات البصرية

المناطق - الجوف

قامت بلدية زلوم ممثلة بإدارة الخدمات، و بإشراف و متابعة من رئيس البلدية الأستاذ شالح بن ساير الشمري بتنفيذ حملة تهدف إلى تحسين جوانب النظافة داخل المراكز و الأحياء من خلال تطبيق خطة زمنية تُعنى بإزالة التشوهات البصرية في شوارع و ميادين المراكز و بالقرب من المنازل ، إضافة إلى إزالة الأنقاض و رفع المخلفات و الرمال من الشوارع و الأرصفة .

هذا و بيّن مدير إدارة الخدمات بالبلدية الأستاذ عياد بن عايش الرويلي بأن بلدية زلوم قد قامت بتشكيل لجنة خاصة بتطبيق و تنفيذ الحملة ، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة بهذا الخصوص ، علمًا بأن هذه الحملة تأتي سعيًا من بلدية زلوم لتحقيق مبادرة مدينتي 2018 .