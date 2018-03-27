بريطانيا.. السجن مدى الحياة لمعلم “خرق تعاليم القرآن والإسلام”

المناطق - الرياض

حكمت محكمة بريطانية، الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على معلم مؤيد لتنظيم داعش، كان يسعى لتكوين “ميليشيا من الأطفال” وتجنيدهم لشن هجمات إرهابية في المملكة المتحدة.

وأمرت المحكمة بسجن عمر حقي، البالغ من العمر 25 عاما، بالسجن مدى الحياة، بحد أدنى يصل إلى 25 عاما.

وعند إصدار الحكم قال القاضي لحقي: “لقد خرقت تعاليم القرآن والإسلام بأفعالك، وخرقت أيضا قوانين الأشخاص المتحضرين. آمل أنك تفهم ذلك”، وفق ما ذكر موقع “تلغراف”.

وكان حقي يعرض لقطات فيديو لقطع رؤوس أمام الأطفال، وأجبر الصغار على إعادة تمثيل هجمات دموية شهدتها العاصمة البريطانية، وجعلهم يقومون بأدوار يدربهم فيها على مهاجمة ضباط الشرطة.

رغم أنه غير مؤهل للتدريس وتم توظيفه للقيام بأعمال إدارية، قالت الشرطة إن حقي استغل تعليم الدراسات الإسلامية في محاولة لتحويل 110 أطفال للفكر المتشدد في مدرسة إسلامية صغيرة خاصة تسمى “لانترن أوف نوليدج” وفي مدرسة أخرى ملحقة بمسجد (ريبلروود) في شرق لندن.

ومن بين المجموعة، يخضع 35 طفلا حاليا لإجراءات حماية طويلة الأمد تشمل الخدمات الاجتماعية وأجهزة أخرى.

وأدلى ستة من المجموعة بشهادتهم، وقدموا أدلة أثناء محاكمة حقي وشرحوا كيف علمهم أن القتال أمر جيد وكيف أمرهم بأداء تمرينات رياضية لتقوية أجسادهم.

وكشفت التحقيقات أن حقي كان ينوي شن هجمات في مواقع حيوية في العاصمة البريطانية، مثل بيغ بين ومبنى البرلمان، ومطار هيثرو وسفارات ووسائل إعلام.

كما حكمت المحكمة بحبس شخصين آخرين ساعدا حقي، لفترات تتراوح بين 12 عاما و4 أعوام.