تراجع عدد المشتغلين الأجانب في القطاع الخاص 481.2 ألف مشتغل في 2017

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بلغت قيمة مجموع الأجور الشهرية التي دفعتها منشآت القطاع الخاص المشتركة في التأمينات الاجتماعية خلال العام الماضي 2017 نحو 102.87 مليار ريال مقارنة بـ102.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 0.8 في المائة بما يعادل 773.25 مليون ريال.

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، فقد بلغ متوسط الأجر الشهري للسعودي في القطاع الخاص في 2017 نحو 5986 ريال مقارنة بـ5844 ريال في 2016 مسجلا نموا نسبته 2.4 في المائة، بما يعادل 142 ريالا.

في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين نحو 6922 ريالا في 2017 مقارنة بـ6705 ريالات في 2016، مسجلا نموا نسبته 3.2 في المائة.

أما الإناث السعوديات فقد بلغ متوسط الأجر الشهري لكل أنثى في عام 2017 نحو 3867 ريالا مقارنة بنحو 3797 ريالا في عام 2016، مسجلا نموا نسبته 1.9 في المائة بما يعادل 71 ريالا.

وتراجع عدد المشتغلين في القطاع الخاص بنهاية العام الماضي 2017 تراجع بنسبة 5 في المائة بما يعادل نحو 481.17 ألف مشتغل، حيث بلغ عددهم في 2017 نحو 9.69 مليون مشتغل مقارنة بـ9.87 مليون مشتغل بنهاية عام 2016.

ويرجع تراجع عدد المشتغلين إلى انخفاض عدد الموظفين الوافدين بنحو 598.06 ألف موظف في 2017 بنسبة 7 في المائة جميعهم ذكور، أما الإناث الوافدات فقد ارتفع عددهن بنسبة 7 في المائة بنحو 12.61 ألف أنثى من 200.55 ألف مشتغلة بنهاية 2016 إلى 204.22 ألف مشتغلة بنهاية 2017.