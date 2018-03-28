“نتانياهو” في المستشفى

المناطق - وكالات

قالت وسائل إعلام محلية إنه جرى نقل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية. وذكرت أن نتانياهو عانى من حمى شديدة.

وخضع نتانياهو يوم الاثنين لاستجواب في إطار تحقيق بقضية فساد تورطت فيها شركة اتصالات رائدة في البلاد.

واعتقل اثنان من المقربين لنتانياهو للاشتباه في تقديمهما تسهيلات لشركة “بيزك” للاتصالات بملايين الدولارات مقابل تغطية داعمة لرئيس الوزراء وأسرته من خلال موقعي “بيزك” و “واللا” الإلكترونيين.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يستجوب فيها نتانياهو، الذي كان يشغل منصب وزير الاتصالات حتى العام الماضي، بشأن هذه القضية.

ورفضت الشرطة التعليق، وأوصت في السابق بإدانة نتانياهو بتهمة الفساد في قضيتين آخرتين.

ونفى رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات في كل القضايا، قائلا إنه ضحية مطاردة ساحرات ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإطاحة به.