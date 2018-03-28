شاهد.. سلم كهربائي يبتلع رجلا في مترو إسطنبول.. وهذا ما حدث بعدها

المناطق - وكالات

رصد مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام غربية، لحظة “ابتلاع” سلم كهربائي لرجل، خلال ساعة الذروة في محطة مترو بمدينة إسطنبول التركية.

ويظهر الفيديو عددا من الأشخاص وهم ينزلون على السلم الكهربائي يوم 27 فبراير، قبل أن يسقطوا جميعا، بعدما حدث تشقق وتوقف السلم عن العمل.

وخلّف التشقق فتحة كبيرة سقط فيها أحد الرجال، حيث حوصر هناك لمدة ساعة تقريبا، وفق ما وثق الفيديو الذي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الثلاثاء.

وبعد لحظات من الرعب عاشها الرجل والأشخاص الذين شهدوا الحادث، أنقذ رجال الإطفاء الضحية، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وأفادت تقارير محلية أن بلدية إسطنبول كانت قد وضعت علامة تحذيرية بالقرب من السلم قبل وقوع الحادث، لكنها فشلت في منع الناس من استخدامه.

وتابعت أن سبب الانهيار يبدو أنه راجع للضغط الذي يشهده السلم خلال ساعات الذروة.