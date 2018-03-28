مقاضاة أمريكية لقطر بسبب هجمات إلكترونية للتجسس والتضليل

المناطق - وكالات

بدأ إليوت برويدي، وهو أحد أبرز رموز حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد قطر وضد إحدى جماعات الضغط في واشنطن.

وجاء ذلك بعد أن اكتشف بأن الدوحة هي التي تقف وراء عملية قرصنة استهدفت أجهزة الحاسوب الخاصة به وقامت تبعاً لذلك بتسريب معلومات تخصه إلى وسائل الاعلام.

وأكدت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية للأخبار أن برويدي رفع الدعوى القضائية في لوس أنجلوس ضد قطر، وجاء في الشكوى “إن قطر متورطة في حرب الكترونية متطورة تتضمن حملة للتجسس والتضليل”.

وقالت الشكوى إن عمليات القرصنة التي نفذتها دولة قطر بدأت في شهر ديسمبر من العام الماضي واستمرت عدة أسابيع وهدفت لمعاقبته بسبب محاولته إحباط جهود للضغط من قبل قطر كلفت ملايين الدولارات وكانت ترمي إلى تشويه صورته في العاصمة واشنطن بالتعاون مع المحامي نيكولاس موزين.

وبحسب الشكوى فإن كلاً من قطر وموزين تعاونا من أجل تسريب معلومات إلى كل من جريدة “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” ووكالة “بلومبيرغ” والعديد من وسائل الإعلام الأخرى من أجل رسم صورة لبرويدي على أنه شخص استخدم نفوذه لدى إدارة ترمب من أجل إثراء نفسه والتأثير على السياسات في البيت الأبيض.

وأصدر برويدي بياناً قال فيه: “لقد تم استهدافي بسبب آرائي السياسية القوية ضد دولة قطر التي تدعم الإرهاب والتي تتعامل بمعيارين”.