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الإمارات: مسارات الرحلات لن تتغير بعد “استفزاز قطر”

الإمارات: مسارات الرحلات لن تتغير بعد “استفزاز قطر”
http://almnatiq.net/?p=557963
المناطق - وكالات

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، الثلاثاء، إن الإمارات لن تغير مسارات رحلاتها المدنية، وذلك بعد يوم من إدانتها اقتراب مقاتلتين قطريتين على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين.

وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري لـ”رويترز”، رداً على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستغير مسارات الرحلات المدنية، أنه “ليست لدينا خطط في الوقت الراهن”.

ووصفت الإمارات الواقعة بأنها “عمل استفزازي” وقالت إنها أبلغت منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة بالفعل عن واقعتين مشابهتين.

وفي كلمة على هامش مؤتمر في دبي، قال المنصوري إن الإمارات ستقدم شكوى جديدة للمنظمة الدولية.

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