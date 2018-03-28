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شاهد.. إسبانيا تسحق الأرجنتين بـ”سداسية”

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المناطق - وكالات

ألحقت إسبانيا بضيفتها الأرجنتين التي غاب عنها نجمها المصاب ليونيل ميسي خسارة مذلة 6-1، الثلاثاء على ملعب “واندا متروبوليتانو” ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات مونديال روسيا.

وتناوب على سداسية إسبانيا كل من دييغو كوستا في (د.13)، وإيسكو “هاتريك” في (د. 26 و52 و74)، وتياغو ألكانتارا في (د.54)، وإياغو أسباس في (د.73)، فيما سجل نيكولاس أوتاميندي، هدف الأرجنتين الوحيد في (د.39).

وبعد غيابه عن مواجهة إيطاليا الأخيرة (2-0) بسبب مشكلة عضلية، لم يشارك ميسي، نجم برشلونة الإسباني، للمرة الثانية تواليا.

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