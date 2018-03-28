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شاهد.. عادل إمام يمازح موظفة في لجنته الانتخابية بسبب “المحشي” !

http://almnatiq.net/?p=557972
المناطق - الرياض

سيطرت روح الدعابة على الفنان عادل إمام أثناء مشاركته بالانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأول، بعدما حرص على التواجد بمقر لجنته الانتخابية في وقت مبكر من أجل الإدلاء بصوته.

وبحسب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، ظهر عادل إمام وهو يمازح الموظفة المسؤولة عن تسجيل اسمه بكشوف الناخبين، حيث أكد لها أن المكرونة والمحشي هما السبب في ظهورها بهذا المظهر قائلاً “المكرونة بالبشاميل والمحشي هو اللي عمل فيكي كده”.

لترد عليه الموظفة أن السبب في ذلك هو جلوسها من أجل مشاهدة المسرحيات الخاصة به، ليدخل الثنائي في وصلة ضحك.

وبعدها أظهر الزعيم الهوية الشخصية الخاصة به من أجل تسجيل اسمه ضمن الكشوف، ثم أخذ يتساءل حول عدد الناخبين الذين حضروا من أجل التصويت.

 

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