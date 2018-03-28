فيديو مروّع يهز المغرب.. شاب يغتصب فتاة في الشارع

المناطق - وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فيديو صادم يوثّق محاولة شاب اغتصاب فتاة قاصر بطريقة وحشية في الشارع وبصفة علنية، وذلك بإحدى المدن المغربية.

وظهر في الفيديو الخادش للحياء تنأى المناطق عن نشره، الشاب وهو يحاول نزع ثياب الفتاة ويقوم بتلمسها بطريقة غير أخلاقية، رغم توسلاتها له بتركها وشأنها، حيث ردّدت على مسامعه عبارة “واش معندكش أختك، واش تبغي يدير فيها واحد هكّا” (أليس لديك أخت، هل تريد لأحد أن يفعل بأختك هكذا)، غير أنّه لم يكترث لصراخها واستمر في تجريدها من ملابسها بالقوّة، في حين اكتفى صديقه بتوثيق المشهد.

وأثار هذا الفيديو غضبا عارما واستياء بين نشطاء مواقع التواصل، وتداولوا صور المتّهم مطالبين بالتحقيق معه ومعاقبته، كما انتشر هاشتاغ للحادث بشكل واسع على الشبكات الاجتماعية.