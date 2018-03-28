وظائف إدارية و فنية و فرص تدريب تعاوني بشركة جنرال إلكتريك

المناطق - الرياض

أعلنت شركة جنرال إلكتريك عن توفر وظائف إدارية وفنية وفرص تدريب تعاوني.

وجاءت الفرص على النحو التالي:

– مساعد تنفيذي – الرياض (Executive Assistant)

المتطلبات: بكالوريوس في مجال الإدارة أو خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– منسق مشروع رئيسي – الخدمات – الرياض (Lead Project Coordinator – Services)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في البرمجيات أو العلوم أو التقنية أو الهندسة أو الرياضيات مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي مشتريات – ريش الدريل/مثاقب الحفر – الظهران (Buying/Procurement Specialist – Drill Bits)

المتطلبات: درجة البكالوريوس أو خبرة في نفس المجال ويفضل ثلاث سنوات خبرة في مجال المشتريات والتوريد وإدارة الطلبات.

– مدير العمليات – الكسر والتحفيز في آبار النفط – الاحساء (Operations Manager – Fracturing/Stimulation)

المتطلبات: درجة الدبلوم بعد الثانوية ويفضل درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال عمليات التنقيب.

– تدريب تعاوني لطلاب الجامعات – الدمام (Summer Internship – Saudi Arabia)

المتطلبات: لدارسي البكالوريوس أو الماجستير تخصص (ميكانيكا، كهرباء، صناعة، تصنيع، حاسب آلي، هندسة مدنية، مالية، إدارة أعمال، موارد بشرية) بمعدل لا يقل عن (3).

– رئيس عمليات خدمات المعالجة وخطوط الأنابيب – الدمام (PPS Operations Leader)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في الهندسة أو العلوم أو دبلوم تقني من معهد معتمد مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط، علماً بأن جميع الوظائف إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

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