شاهد.. سوق خضار العزيزية.. بائعون لا يجدون زبائن

المناطق - سليمان الدخيل

بعد قرار سعودة سوق الخضار في وقت كان المقيم قد وضع سيطرته الكاملة وتقاسم العمل، أخذ على عاتقه إفشال سعودة السوق، إذ أن الحراج الجملة وبيع التجزئة قد أذن لأصحابه بإنزال الأسعار لأدنى مستوى، منادين بأن السوق في أقل مستوياته من الأسعار.

ويأتي ذلك وسط مخاوف كبيرة من قبل تجار السوق والعاملين فيه، أن تمتد أيادي العمالة بطريقة أو بأخرى في خسارة كبيرة أو الدخول للسوق بطريقة غير نظامية، للعبث مرة أخرى في تجارة الخضار.

ويرى البعض أن المشكلة قد تكون في الرسوم التي فرضت على العمالة الزراعية، إذ أظهرت مقاطع أشهرها شاحنة توت قام صاحبها بإتلاف مايقارب 4000 صندوق منها وهو يأمر عمالته باتلافها بطريقة غير مقبولة، بعد أن عرضه في سوق الخضار العزيزية بالرياض ولم يتقدم أحد لشرائه، ما اضطره لإتلافه وهو مستاء من ارتفاع الرسوم على العمالة الزراعية.

وغرد الكثير بعد مقطعه مستغربين ردة فعله وغاضبون على مافعله بانتاجه من التوت حينما قام برميه إذا علق

خالد حمود اسمح : التوت يمكن تصنيعه لعدة اشياء منها المربى و العصير المركز والخل والحلوى.

وقال عادل بن مليح: كلام المزارع مبالغ فيه، معروف التوت غالي لو عرضه عند المساجد بنصف السعر اللي هو طالبه ما بقى صندوق عنده أو باعها بسعر منخفض لمحلات العصير، هناك ألف حل عدا رميها بهذه الطريقة المعبرة عن جحود النعمة والبطر.

ومن المشكلات التي ساعدت في قل الزبائن هم الباعة الجائلين على الطرقات، وذلك لتوفير الجهد والوقت على الزبائن بدلاً من التوجه لسوق الخضار خاصة مع الزحام الشديد الذي تشهده الطرقات والبعض يراها مناسبة في الأسعار كونه متجولاً من دون تكاليف محل.