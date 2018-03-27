الأمير عبد العزيز بن سعد يرعى تخريج طلاب جامعة حائل

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​رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، حفل تخرج الدفعة 13 من طلاب جامعة حائل، مساء اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018، وذلك في مقر مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، حيث استقبله مجلس الجامعة يتقدمهم معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم ووكلاء الجامعة وعمداءها.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم بدأت المسيرتين الأكاديمية والطلاب، وتلا الطالب سلطان العازمي آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الخريج صالح العقلا كلمة الطلاب الخريجين، بعد ذلك ألقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم كلمة ثمّن فيها رعاية سمو أمير منطقة حائل حفل تخريج أبنائه الطلاب، مؤكدا على حرص الأمير ومتابعته الدائمة لأنشطة الجامعة المختلفة وإيمانه الكبير بالشراكة المجتمعية مع جامعة حائل، وقال إن الجامعة تشهد تقدما في مؤشرات الأداء، وفي برامج التحول التي تواكب فيها الجامعة توجهات الحكومة الرشيدة لبرامج التحول الوطني 2020 وبرامج رؤية 2030، مؤكدا على سعي الجامعة الحثيث لتحقيق هذه التوجهات العليا التي رسمتها القيادة، مطالبا الخريجين أن يكونوا أفرادا مفيدين بالعمل والإنتاج في مجتمعهم، ومشاركين فعّالين في تنمية وطنهم، موصيا إياهم بالعمل الجاد المخلص خدمة لدينهم ووطنهم وولاة أمرهم، وأن يكون خدمة الوطن وحماية مقدراته هي رأس أولويات الخريج، مقدما شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم المستمر للتعليم العالي ومنشآته، كما شكر معالي وزير التعليم على اهتمامه ومتابعته المستمرة.

وعد الدكتور ماجد الحيسوني وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إحصائيات الخريجين لهذا العام، حيث بلغت 42 طالبا وطالبة لمرحلة الماجستير، و5481 طالبا وطالبة لمرحلة البكالوريوس، فيما بلغ عدد خريجي مرحلة الدبلوم 244 طالبا وطالبة، بعد ذلك تقدم الدكتور عودة الحازمي عميد كلية الطب وردد وراءه خريجي كلية الطب قسم الطبيب، ثم كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، الطالب سلطان العازمي لفوزه بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم، ثم كرم سموه الطلاب المتفوقين.

وارتجل سمو الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل كلمة قال فيها أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما قدموه دائما وأبدا، وشكر سموه منسوبي جامعة حائل وأبنائه الخريجين، سائلا الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في خدمة وطنهم، وأن يكونوا درعا وحصنا ولبنات تُضاف في صرح هذا الوطن العظيم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن تكون جامعة حائل من أهم الجامعات التي يشار لها بالبنان.

بعد ذلك تشرف معالي مدير جامعة حائل بتقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة، بعد ذلك توجه سمو الأمير بعد ذلك إلى مدرج الخريجين لأخذ الصور التذكارية معهم.