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محافظ الطائف يتفقد مركزي الشفا والهدا

محافظ الطائف يتفقد مركزي الشفا والهدا
http://almnatiq.net/?p=557990
عادل الزهراني - الطائف

تفقد معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني مركز الشفا ، ومركز الهدا ، وذلك للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية والجهات ذات العلاقة والاستماع الى طلبات المواطنين في تلك المراكز .حيث نقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة للاهتمام بكل مايخدم المواطن والتنمية.
بعد ذلك شاهد معاليه عرضا مرئيا تضمن ابرز مراحل التطوير لطريق الشفا الدائري ، والدراسات المقترحة لتطويره ،
، كما استمع الى شرح من رئيس بلدية الهدا الى اهم المشاريع التنموية والتي من اهمها ازالة التشوه البصري ، وكذلك ابرز المواقع القابلة للاستثمار والتي تهدف الى رفع مستوى الهدا من الناحية السياحية .
علما أن محافظ الطائف قام بزيارة مزراعي ومصنعي الورد في الشفا والهداوذلك تزامنا مع قرب انطلاق مهرجان الورد الطائفي وما يشكله من نقلة سياحية للطائف من خلال هذا المنتج المميز الذي اصبح هوية الطائف وشعارها .

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