غبار على 9 مناطق وسماء غائمة على شمال غرب المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، نجران ،الرياض ،حائل ، الجوف ، القصيم ،الحدود الشمالية ) . في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وشمال غرب المملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة. تتحول مساءً الى جنوبية شرقية ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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