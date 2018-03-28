غبار على 9 مناطق وسماء غائمة على شمال غرب المملكة

المناطق- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، نجران ،الرياض ،حائل ، الجوف ، القصيم ،الحدود الشمالية ) . في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وشمال غرب المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة. تتحول مساءً الى جنوبية شرقية ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.