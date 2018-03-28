أمير منطقة الرياض يرعى حفل جائزة التميز للمعلمين والمعلمات

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الرياض - وليد الحمود
نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، بالدعم غير المحدود من لدن القيادة الرشيدة للعمل الاجتماعي والجمعيات المجتمعية الخيرية ، مؤكداً سموه أن الوطن يحظى بوقفات مشرفة لقائد مسيرة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
وقال سموه في كلمته خلال رعايته مساء اليوم حفل جائزة التميز الذي نظمته الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم للمعلمين والمعلمات ، بقصر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين : إن جمعياتنا الخيرية تتسابق مع الزمن لتثبت قدرة أبناء الوطن على العمل الاجتماعي الذي يعد أهم وأدق الأعمال في المجتمعات الأخرى بمنهجه المتميز برعاية الإنسان .
وأثنى سمو أمير منطقة الرياض على جهود الأمير خالد بن بندر في دعم جمعية صعوبة التعلم ، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل جعل هذه الجمعية في المكان الذي ننشده جميعاً، مبيناً أن سموه وضع كافة قدراته لهذه الجمعية لتأخذ مكانها الصحيح بين جمعيات الوطن.
ونوه سموه بجهود العاملين في الجمعية ، مبيناً أنهم على مستوى عال من المهنية والعمل المميز والفهم والإدراك والعمل الاجتماعي الذي ننشده جميعاً لوطننا الغالي.
وهنأ سمو الأمير فيصل بن بندر الفائزين بهذا المستوى الجيد وقال :” إن شكرهم واجباً كوّن هذه البلاد بدعم قيادتها الرشيدة جعلت التكريم للمحسن مكان عالٍ جداً ودائماً يقولون للمحسن أحسنت “.
من جانبه ثمن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر هذه الرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة الرياض، مشيداً بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة لأعمال الجمعيات الخيرية والمجتمعية مما أنعكس إيجاباً على الأعمال المجتمعية.
وهنأ سموه الفائزين بجوائز الجمعية داعياً إياهم لمواصلة التميز والنجاح .

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