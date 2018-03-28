أمانة حائل توضح حقيقة ماتم تداوله بشأن قرية المضيح التابعة لبلدية محافظة سميراء

المناطق- حائل

أوضحت أمانة حائل أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية بشأن نقص بعض الخدمات للقرى التابعة لبلدية محافظة سميراء بمنطقة حائل وحيث أن ما تم تداوله يحوي عدداً من المعلومات المبالغ فيها وأخرى غير صحيحة جملةً وتفصيلاً . وتماشياً مع التعليمات الصادرة بضرورة التفاعل مع كل ما يرد في وسائل الإعلام في الجوانب المتعلقة بالأعمال البلدية يود إيضاح الحقائق التالية :أن بلدية محافظة سميراء تخدم 35 قرية وتجمع سكاني من ضمنها قرية المضيح.

كما انه يتبع لبلدية محافظة سميراء 6 مكاتب خدمات تقوم بدورها بالصيانة الدورية والنظافة والجولات الميدانية الرقابية حسب ما لديها من إمكانيات.

وما ذكر عن موقع الأسواق وتعثر مشروعها غير صحيح مطلقاً فقد تم اختيار الموقع للسوق الحالي من قبل لجنة مشتركه أقرت الموقع بعد استكمال دراسته وتم الانتهاء من إنشائه وطرح للاستثمار بالصحف الرسمية ولم يتقدم أحد لتشغيله وجاري توجيه دعوه للمستثمرين وفق الأنظمة.

وأوضحت أن مسلخ قرية المضيح تم إنجاز 85% منه وسيتم طرحه والاستفادة منه فور انتهائه.وهناك آلية توزيع التنمية والمشاريع تتم من خلال المجلس البلدي حسب النظام المعمول به وحسب الاولويات.كما تم اختيار مواقع للاستثمار بقرية المضيح ( احواش اغنام ـ مواقع صراف آلي ـ قصر أفراح ـ أسواق تجارية ) وهي تحت إجراءات التخصيص.و تم ترسية مشروع سفلتة مخطط المضيح وبانتظار اعتماد محضر الترسيه.وتخصيص مواقع الجهات الحكومية يتم حسب المتبع وحسب ما يردها رسمياً من طلبات الجهات المعنية وتم رفع المخطط للاعتماد واستكمال الإجراءات الفنية.

ومن خلال ذلك يود المركز الإعلامي لأمانة منطقة حائل أن يوضح أهمية تحري الدقة في مثل هذه الاخبار المتداولة لاحتوائها على معلومات غير صحيحة لم تؤخذ من مصدرها ولم تعرض على البلدية المعنية للتحقق منها قبل نشرها أو تداولها .