عصابة القمار في قبضة شرطة جازان

جازان - أمل بهكلي

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بعصابة مكونة من ٧ أشخاص من الجنسية الآسيوية امتهنوا لعب القمار بإحدى الشقق بمحافظة العارضة.

وفي تفاصيل الخبر فقد وردت معلومات لإدارة التحريات عن قيام مجموعة من الاسيويين بالتجمع بإحدى الشقق بمحافظة العارضة كل خميس لممارسة القمار فتم وضعهم تحت المراقبة وعند التأكد من صحة المعلومات جرى مداهمتهم والإطاحة بهم أثناء ممارستهم للقمار وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي يتجاوز ٧ الف ريال فتم التحفظ عليهم وإكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وإشعار النيابة العامة.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال التحريات مطالباً بمضاعفة الجهود.