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أمير منطقة حائل يلتقي معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو مجالس أمناء هيئات تطوير المناطق

أمير منطقة حائل يلتقي معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو مجالس أمناء هيئات تطوير المناطق
http://almnatiq.net/?p=558038
المناطق- حائل
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئه العليا لتطوير منطقة حائل مساء امس بقصر أجا وبحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئه العليا لتطوير منطقة حائل إجتماعاً موسعاً مع معالي المستشار بالديوان الملكي عضو مجالس أمناء الهيئات العليا لتطوير المناطق ورئيس اللجان التنفيذيه للهيئات المهندس إبراهيم بن محمد السلطان .
وقد رحب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمعالي المهندس السلطان وأكد سموه بأن عضوية معاليه في مجالس هيئات التطوير بما يمتلكه معاليه من خبرات واسعه في مجالات التطوير تُعد إضافة متميزه لهيئات تطوير المناطق ومنها الهيئه العليا لتطوير منطقة حائل ، مشيداً سموه بتوجهات الدوله _ أيدها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _ يحفظهما الله بدعم مهام وأدوار هيئات تطوير المناطق لتسريع عجلة التنمية والتطوير وفق رؤية المملكه 2030 ، مؤكداً سموه بأن هذا الدعم سيمكن الهيئه العليا لتطوير منطقة حائل لتكون مظلة شامله ومسانده لخطط وبرامج ومشاريع المنطقه التنمويه في المرحلة المقبله _ بإذن الله .
من جانبه أعرب معالي المهندس السلطان عن تقديره لسمو أمير منطقة حائل رئيس الهيئه العليا لتطوير المنطقه على إهتمام سموه وتطلعاته الكبيره بتفعيل دور الهيئه الإستراتيجي بالمنطقه مؤكداً إهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _ يحفظهما الله بتفعيل وتطوير آداء هيئات تطوير المناطق   .
ثم إستعرض سمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئه العليا لتطوير منطقة حائل مهام وأعمال الهيئه التي قامت بها خلال الفترات الماضيه وفق معطيات المراحل السابقه مؤكداً على الأدوار المستقبليه لهيئه تطوير منطقة حائل في المرحله المقبله في ظل الدعم الكبير الذي حظيت به هيئات تطوير المناطق من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _ يحفظهما الله ، وتم خلال الإجتماع إستعراض المشاريع التي تقوم بها الهيئه حالياً وما وصلت إليه من نتائج ، كما تم مناقشة إستعدادات ومتطلبات المرحله المقبله لعمل الهيئه .

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