رئيس أشهر مؤسسة مصرفية بالعالم: “محمد بن سلمان مثير للاعجاب”

المناطق- الرياض

غرد “لويد بلانكفاين” الرئيس التنفيذي لمجموعة “جولدمان ساكس”، على حسابه على “تويتر” قائلاً: “بأن الأمير محمد بن سلمان مثير للإعجاب عندما يتحدث عن رؤيته للمملكة”.

وأضاف بلانكفاين: “لا أستطيع تذكُّر متى تحولت لحيتي بيضاء ولكنني أعرف لماذا محمد بن سلمان أصغر مني بكثير ومتأكد أنه سيتعامل مع الضغوط بشكل جيد”.

وكان “لويد بلانكفاين” الرئيس التنفيذي لمجموعة “جولدمان ساكس”، أشهر مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، قد التقى بسمو ولي العهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الثاني لعام 2018.