بالفيديو..”حنا هلك”..قصيد لولي عهد دبي يمتدح فيها المملكة..

المناطق- الرياض

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أربعة أبيات شعرية، أرفقها بمقطع صوتي لسموه.

وتضمنت القصيدة عمق العلاقات الأخوية القوية التي تجمع قيادتي وشعبي المملكة والإمارات، ووصف فيها سموه السعودية بدولة الكرم، “نرضى بما ترضى، ونغضب لما يغضبها”، فضلاً عن كونها المكان المبارك المقدس الذي يضم على ثراه الطيب قبر خير البرية، عليه أزكى الصلاة والسلام:

يالممـلكة يا دولة اكرام الوجيــه

مثل ما ردّد شـاعرك (حنّا هلك)

إللي ما ترضينه ترى مـا نرتضيـه

ونزعل من اللي يـا ذرانـا يزعـلك

في ترابها قبر النبي.. صلّوا عليـه

ومـن يتبعه ينجو ومن عاند هَلك

بلـد عدى قدسيّـته حصّلت فيـه

أوفى شعـب ولاءه لأعظـم ملـك