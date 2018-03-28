مؤسسة العثيم الخيرية تدعم مستفيدي خطة حائل الخيرية

المناطق- حائل

استقبلت جمعية الخطة الخيرية، التابعة لمنطقة حائل مواد عينية للأسر المنطوية في سجلات الجمعية ضمن المبادرة الانسانية من مؤسسة عبد الله صالح العثيم الخيرية في دعم ومساندة الجمعية .

وأوضح ماجد عبد الكريم الجبرين، رئيس مجلس إدارة جمعية الخطة الخيرية، أن التبرع يشمل عددا من المواد العينية الأساسية ضمن المبادرة الذي يجعلها في ميزان أعماله،

موضحًا أن عملية التوزيع سوف نعمل خلالها لمساعدة ذوي الحاجة والفقر المسجلين ضمن نطاق الجمعية .

فيما قال المدير التنفيذي للجمعية مطر مسير الشمري أن المستفيدين والبالغ عددهم 270 أسرة من هذه المساعدات هم من الأرامل والأسر المحتاجة الأشد عوزا في مدينة الخطة والقرى المجاورة لها

مثمنا هذه المبادرة الإنسانية من مؤسسة العثيم الخيرية سائلين الله عز وجل بأن تكون في ميزان حسناتهم