أمين الشرقية : نسعى الى إقامة وتنسيق برامج مستقبلية حول أهمية السلامة المرورية لدى المرأة

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http://almnatiq.net/?p=558129
الدمام - المناطق

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الأربعاء الموافق 11/07/1439، ورشة عمل أهمية السلامة المرورية لدى المرأة السعودية، والتي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية ( قسم التواصل المجتمعي)، على مسرح الأمانة بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية، وبحضور عدد كبير من القطاعات النسائية من الامانة و والقطاعات الحكومية والخاصة وسيدات المجتمع في المنطقة .

وفي كلمته الافتتاحية قال معاليه يسرني في البداية أن أرحب بكم في افتتاح ورشة عمل ( أهمية السلامة المرورية لدى المرأة السعودية )، والتي تعتبر باكورة مبادرات قسم التواصل المجتمعي بالأمانة بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية، والتي تأتي قبل ثلاث أشهر تقريبا من بدء تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من تاريخ 10/10/1439هـ.

وأضاف الجبير أنه حرصا من المسؤولية الاجتماعية لأمانة المنطقة الشرقية، وإيمانا منها بأهمية السلامة المرورية لدى المرأة السعودية جاءت أعمال هذه الورشة والذي شارك فيها متحدثين من لجنة السلامة المرورية والذي أتوجه لهم بالشكر الخاص على شراكتهم معنا في أعمال هذه الورشة والتي شارك فيها عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة من القطاعات النسائية.

وقال معاليه نعمل مع شركاؤنا لإطلاق حملات توعوية تثقيفية في مجال السلامة المرورية للمرأة من خلال تثقيفها وتعريفها بقواعد السلامة المرورية وضوابطها، وأنظمة السلامة المرورية بصفة عامة.

وفي ختام كلمته اشاد معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير بمخرجات هذه الورشة والاهداف التي نصبو اليها جميعا في نشر ثقافة الوعي المروري لكافة الحضور لهذه الورشة من القطاعات النسائية، والخروج بنتائج ملموسة.

وتضمنت الورشة مشاركة متحدثين من لجنة السلامة المرورية حيث تحدث الأستاذ خميس الزهراني عن أخلاقيات القيادة وضرورة الالتزام بها أثناء القيادة، فيما استعرض آخر الإحصاءات المرورية في المملكة وقدم شرح كامل عن أنظمة السلامة وقواعدها للقيادة المرورية، بعد ذلك تحدث عضو لجنة السلامة المرورية الدكتور محمد النعيمي، عن أساليب القيادة الامنة اضافة الى استعراض اللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة، وقدم عدد من النصائح التوعوية في القيادة الآمنة.

من جهتها عبرت المساعدة التعليمية في برنامج أرامكو السعودية للسلامة المرورية الاستاذة خلود الدوسري عن تفاؤلها الكبير بإحداث نقلة نوعية في أهمية السلامة المرورية لدى المرأة، من خلال هذه الورشة.

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