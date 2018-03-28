جمعية تحفيظ القرآن بالشرقية : 693 طفلاً يلتحقون بمراكز “القارئ الصغير”

الدمام ـ عبدالله السعيدي

أستفاد 693 طفلاً من مراكز “القارئ الصغير” التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، خلال العام الماضي 1438هـ، وذلك عبر التحاقهم بأكثر من 51 فصلاً تعليمياً موزعة على عدد من محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح نائب مدير عام الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية الشيخ سامي بن أحمد المبيض ، أن مراكز “القارئ الصغير” تعنى بتعليم كتاب الله مرتلاً ومجوداً بطريقة التلقين، وتعليم مبادئ القراءة والكتابة، والسلوك والتهذيب، والرياضيات، للأطفال من عمر (4 ــ 6) سنوات، وذلك لتأهيلهم للالتحاق بحلق تحفيظ القرآن الكريم والصف الأول في المدارس النظامية.

وأشار إلى أن أول مركز “للقارئ الصغير” افتتح في مدينة الدمام في مركز الإمام حفص للدورات القرآنية بحي الجلوية في عام 1426هـ، واستمرت المراكز في تزايد حتى هذا العام الذي يشهد المزيد من الفصول التعليمية في المراكز المنتشرة في المنطقة الشرقية.

وأضاف الشيخ سامي بأن المناهج المقررة لا تقتصر فقط على حفظ سور من القرآن الكريم مرتلة مجودة بل هناك مناهج متنوعة يتلقاها الطفل في عام دراسي، مبيناً بأن الطفل يتعلم القراءة والكتابة وإتقان المهارات القرائية، ومنهج يتعلق بالسلوك والتهذيب من خلال حفظ بعض الأذكار والتدريب العملي على السلوكيات الإسلامية الحميدة، بالإضافة إلى منهج الرياضيات، مؤكداً في الوقت ذاته بأن دراسة الطفل تتم بمهنية عالية حيث يمنح الطالب تقييماً في نهاية كل فصل دراسي يبين مستواه، ومدى استيعابه للمناهج المقررة.