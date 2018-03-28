بلدية الجبيل: تطبيق استخدام كاميرات المراقبة داخل مسلخ المحافظة

الجبيل - المناطق

بدأت بلدية محافظة الجبيل ممثلة ببلدية غرب الجبيل بتركيب وتشغيل أول نظام آلي لمراقبة مسلخ محافظة الجبيل وربطها بغرفة عمليات، وذلك بهدف الحد من المخالفات الصحية في بادرة هي الأولى من نوعها بالمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأنه تم تطبيق استخدام كاميرات المراقبة داخل المسلخ وربطها بغرفة عمليات بهدف كشف أي مخالفات بها ومتابعة من الأطباء والمساعدين البيطريين بالبلدية وهم بدورهم يقومون بتحرير المخالفات إن وجدت .

وأضاف أنه تم توجيه عدد من الأطباء والمساعدين البيطريين بحيث يكون دوام الإشراف يغطي جميع فترات عمل المشغل بما فيها أيام العطل الرسمية والأعياد، إضافة إلى تخصيص كاميرات مراقبة في جميع أنحاء المسلخ لمتابعة العمل فيها وكذلك تم تركيب اللوحات الإرشادية ووضع ملصقات والعبارات التوعوية التثقيفية مثل (صحتك في سلامة ذبيحتك) على مركبات نقل اللحوم كذلك توحيد الزى الرسمي للأطباء والمساعدين البيطريين والعاملين بالمسلخ .

من جهته قال رئيس بلدية غرب الجبيل الأستاذ خليفة بن حسن البوعينين بأن «الأغنام التي يجلبها المواطن إلى المسلخ يتم الكشف عليها من الأطباء البيطريين» لافتاً إلى أن المسلخ لا يستقبل الأغنام النافقة ويلجأ إلى إتلاف الذبيحة كلياً لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حالات عدم الإدماء التام واليرقان ووجود آثار حقن حديثة وكدمات وكسور والهزال وارتشاحات في العضلات.