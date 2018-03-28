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بلدية عنك تنفذ 188 زيارة وجولة على المنشآت الغذائية وتنقل 1200م3 من الأنقاض خلال الشهر الماضي

بلدية عنك تنفذ 188 زيارة وجولة على المنشآت الغذائية وتنقل 1200م3 من الأنقاض خلال الشهر الماضي
http://almnatiq.net/?p=558132
القطيف - المناطق

نفذت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف 188 زيارة وجولة تفتيشية خلال الشهر الماضي، وذلك حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين، والتي تأتي ضمن البرنامج المكثف التي تعمل عليه بلدية محافظة القطيف طوال العام ، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة.

وأبانت البلدية بأنه نتج عن هذه الزيارات والجولات مخالفة (18) محلاً و إنذار (101) واتلاف 94 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و(3) لتر زيت، و30 ك مواد أخرى، كالأواني المخالفة للمعايير والاشتراطات، مع إغلاق (6) محلات مخالفا للأنظمة، كما بلغ إجمالي الغرامات المالية خلال الجولات المنفذة في مدينة عنك 13300 ريال.

من جهة ثانية نقلت البلدية 1160 طن من النفايات، و1200م3 من الانقاض، ووجهت 12 إنذارا، وأزالت عدد (50) لوحة إعلانية بدون ترخيص، مشيرة الى أن قسم الرخص الصحية جدد (34) رخصة مهنية ونقل ملكية شهادتين وأصدر 7 شهادات جديدة، كما تم ألغى عدد (18) رخصة محل، وأصدر 14 شهادة صحية.

وأكدت بأنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والاجراءات المترتبة عليهم، لافتة الى أنه تم توجيه المراقبين بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى أدائها بما يكفل المحافظة على النظافة، وصحة البيئة بجميع أنشطتها.

وأشارت الى أن ما تم ويتم تنفيذه من أعمال يهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين, ومدى التزام المنشآت الغذائية بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية .

يشار إلى أن بلدية محافظة القطيف عدد من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن التواصل عبرها وتقديم البلاغات او الشكاوى

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